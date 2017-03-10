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Разочарованные в Европе россияне возвращаются домой09 марта в 10:19

Из-за антироссийских настроений.

В 2016 году более 146 500 россиян, переехавших за рубеж, вернулись на Родину. Из них 30 000 – из европейских стран, пишет газета "Известия" со ссылкой на данные МВД и МИД.

Одной из главных причин стали антироссийские настроения, которые усилились в 2014 году после обвинения Москвы в агрессивных действиях против Украины. В некоторых странах Россию начали сравнивать с нацистской Германией, передает "Уралинформбюро".

Как рассказал Ян из Франции, проживший в Париже более 20 лет, информация в большинстве СМИ изначально искажается для того, чтобы удерживать население Европы в страхе перед Россией: "Когда ты относишься к группе, которая находится под постоянным давлением, ты более яростно стремишься оборонять свою нацию или страну. У тебя начинают усиливаться патриотические настроения. В конце концов ты устаешь оправдывать ее и решаешься вернуться туда, где в действительности находится твой дом. Тенденция возвращения очевидна, так как только я лично знаю более 20 человек, которые планируют переехать в Россию".

Кроме того, соотечественники сталкиваются с большими проблемами в трудоустройстве из-за языкового барьера. Россияне теряют квалификацию, так как часто вынуждены работать не по своей специальности, занимать низкооплачиваемые позиции.

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5 комментариев из 5 | смотреть все
Евгений 09 марта в 11:12

Ну на языковой-то барьер вообще стыдно ссылаться! Как можно переезжать, не зная язык?!

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Dima 09 марта в 11:17

Когда до Европы дойдёт, что США её всегда подставляло, и в первую
мировую и во вторую и в Великую Отечественную, сам Гитлер-Шикельгрубер
был внуком Ротшильда, и сейчас самая крупная подстава.

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Василий 09 марта в 12:16

Что за чушь ты несешь?

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Василий 09 марта в 12:15

Это естественный процесс. Не все уживаются за рубежом. Всегда какая-то часть эммигрантов возвращалась. Особенно те, кто не хочет осваивать язык и ехал "к теще на блины"..

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дмитрий 09 марта в 21:26

полностью согласен с вами василий

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