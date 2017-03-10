Из-за антироссийских настроений.

В 2016 году более 146 500 россиян, переехавших за рубеж, вернулись на Родину. Из них 30 000 – из европейских стран, пишет газета "Известия" со ссылкой на данные МВД и МИД.

Одной из главных причин стали антироссийские настроения, которые усилились в 2014 году после обвинения Москвы в агрессивных действиях против Украины. В некоторых странах Россию начали сравнивать с нацистской Германией, передает "Уралинформбюро".

Как рассказал Ян из Франции, проживший в Париже более 20 лет, информация в большинстве СМИ изначально искажается для того, чтобы удерживать население Европы в страхе перед Россией: "Когда ты относишься к группе, которая находится под постоянным давлением, ты более яростно стремишься оборонять свою нацию или страну. У тебя начинают усиливаться патриотические настроения. В конце концов ты устаешь оправдывать ее и решаешься вернуться туда, где в действительности находится твой дом. Тенденция возвращения очевидна, так как только я лично знаю более 20 человек, которые планируют переехать в Россию".

Кроме того, соотечественники сталкиваются с большими проблемами в трудоустройстве из-за языкового барьера. Россияне теряют квалификацию, так как часто вынуждены работать не по своей специальности, занимать низкооплачиваемые позиции.