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Мозг продолжает работать после смерти тела09 марта в 11:08

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Убедились канадские ученые.

Человеческий мозг некоторое время продолжает работать и после смерти тела. Такой вывод сделали исследователи Университета Западного Онтарио (Канада), пишет Daily Mail.

В ходе эксперимента изучалась работа мозга четырех находящихся при смерти пациентов. По данным электроэнцефалограммы выяснилось, что остановке сердца предшествует всплеск мозговой активности, затем она затухает. Однако у одного из участников эксперимента мозг продолжал функционировать практически десять минут после смерти организма, передает "Уралинформбюро".

Данное открытие ставит очередной этический вопрос относительно посмертного донорства. Если мозг продолжает жить и после гибели тела, то когда человека можно считать мертвым и начать изымать у него органы.

Также канадские ученые обращают внимание на то, что мозг активизируется в первые секунды после остановки сердца. То есть "потусторонние" видения перенесших клиническую смерть имеют материальную природу - в тот момент изменения в организме выводят сознание на более высокий уровень возбуждения. Поэтому иногда вернувшиеся с того света полностью меняют жизненный уклад и свои взгляды.

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