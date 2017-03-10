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В Екатеринбурге построят травмпункт за 50 миллионов09 марта в 11:17

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Площадью около 1000 "квадратов".

Новый травмпункт обойдется Екатеринбургу в 49,9 миллиона рублей. Заявка на его проектирование и строительство появилась на сайте госзакупок.

Травмпункт будет примыкать к стационару ЦГБ №2 в Северном переулке. Строительство должно начаться уже в этом году. На возведение здания подрядчику дадут всего восемь месяцев с момента заключения контракта.

Площадь травмпункта составит почти 1000 квадратных метров, передает "Уралинформбюро". За год медучреждение сможет принимать более 80 тысяч человек. Для маломобильных пациентов предусмотрены пандусы.

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