Площадью около 1000 "квадратов".

Новый травмпункт обойдется Екатеринбургу в 49,9 миллиона рублей. Заявка на его проектирование и строительство появилась на сайте госзакупок.

Травмпункт будет примыкать к стационару ЦГБ №2 в Северном переулке. Строительство должно начаться уже в этом году. На возведение здания подрядчику дадут всего восемь месяцев с момента заключения контракта.

Площадь травмпункта составит почти 1000 квадратных метров, передает "Уралинформбюро". За год медучреждение сможет принимать более 80 тысяч человек. Для маломобильных пациентов предусмотрены пандусы.