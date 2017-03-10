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АИЖК пустит с молотка земли УрГАУ09 марта в 12:43

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И отдаст треть выручки.

АИЖК намерено продать неиспользуемые земли Уральского государственного аграрного университета под жилое строительство. 30% вырученных средств агентство отдаст вузу. Такое решение принято правительственной комиссией по развитию жилищного строительства, пишет газета "Ведомости".

Речь идет о наделах площадью 2,1 и 0,3 гектара на пересечении улиц Чкалова и Краснолесья, где возможно жилищное строительство. По словам проректора университета по правовым и имущественным вопросам Артура Портнягина, вырученные средства вуз потратит на строительство студенческого общежития и учебную ветеринарную клинику либо на реставрацию и капитальный ремонт учебных зданий XIX века.

Средства будут возвращены университету в соответствии с поправками к федеральному закону "О содействии развитию жилищного строительства", принятыми в сентябре 2016 года. Они предусматривают компенсацию правообладателю участка, в случае если он передается АИЖК, передает "Уралинформбюро".

Всего университету принадлежало 30 гектаров земли на праве бессрочного пользования. На ней планировалось построить многофункциональный кампус. Однако вузу не удалось войти в федеральную адресную инвестиционную программу, поэтому участок был признан не используемым по назначению.

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