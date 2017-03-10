Домой он вернулся сам.

В Омске нашелся 17-летний подросток, который пропал месяц назад. Он ушел из дома 11 февраля и все это время провел в Тюмени, куда уехал со своим знакомым.

В отношении подростка противоправные действия не совершались, уточнили "Уралинформбюро" в пресс-службе УМВД по Омской области. Инспекторы по делам несовершеннолетних провели с юношей и его законными представителями профилактическую беседу.