По угрозой жилые дома.

Уровень воды в реке Тобол в Курганской области весной 2017 года может на 2,5-3 метра превысить норму. Об этом 9 марта на заседании региональной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС сообщила начальник Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Марина Носова.

По словам эксперта, максимальное значение, которого может достичь Тобол вблизи областного центра, – 10,5 метра. При этом годом ранее паводок поднял уровень воды в реке до 8 с небольшим метров, передает "Уралинформбюро".

Специалисты не исключают подтопления жилых домов. Носова рекомендовала приступить к подготовке пунктов временного расселения людей.