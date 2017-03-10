×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Зауралье подтопит рекордный паводок09 марта в 13:47

  • Текст

По угрозой жилые дома.

Уровень воды в реке Тобол в Курганской области весной 2017 года может на 2,5-3 метра превысить норму. Об этом 9 марта на заседании региональной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС сообщила начальник Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Марина Носова.

По словам эксперта, максимальное значение, которого может достичь Тобол вблизи областного центра, – 10,5 метра. При этом годом ранее паводок поднял уровень воды в реке до 8 с небольшим метров, передает "Уралинформбюро".

Специалисты не исключают подтопления жилых домов. Носова рекомендовала приступить к подготовке пунктов временного расселения людей.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Шкурный вопрос к чиновникам

Шкурный вопрос к чиновникам

На кого собак свесили?

Идущие на смерть с проклятием врача

Идущие на смерть с проклятием врача

Красноуфимской ЦРБ.

Нет такого закона: депутата работать заставлять

Нет такого закона: депутата работать заставлять

В Свердловской области.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×