Ночи будут холодными.

Утро 9 марта взбодрило екатеринбуржцев 12 градусами ниже нуля. К полудню потеплело до минус четырех. Такие скачки температуры ждут горожан и в ближайшие дни.

Как сообщили "Уралинформбюро" в УГМС, 10-12 марта в столице Урала днем ожидается от нуля до плюс двух градусов с переменным ветром 1-6 метров в секунду. Ночи будут становиться теплее: от минус девяти в пятницу до четырех градусов ниже нуля в воскресенье.

Морознее будет на севере Свердловской области, где в ночь на пятницу ожидается до минус 12 градусов в низинах и на возвышенностях. Днем в выходные синоптики сулят от минус одного до плюс четырех градусов. Пройдут осадки: в северной части - снег, а в южных районах - дождь. Неприятным сюрпризом по утрам будет гололед.