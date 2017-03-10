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Из минуса в плюс: Средний Урал ждут погодные качели09 марта в 13:15

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Ночи будут холодными.

Утро 9 марта взбодрило екатеринбуржцев 12 градусами ниже нуля. К полудню потеплело до минус четырех. Такие скачки температуры ждут горожан и в ближайшие дни.

Как сообщили "Уралинформбюро" в УГМС, 10-12 марта в столице Урала днем ожидается от нуля до плюс двух градусов с переменным ветром 1-6 метров в секунду. Ночи будут становиться теплее: от минус девяти в пятницу до четырех градусов ниже нуля в воскресенье.

Морознее будет на севере Свердловской области, где в ночь на пятницу ожидается до минус 12 градусов в низинах и на возвышенностях. Днем в выходные синоптики сулят от минус одного до плюс четырех градусов. Пройдут осадки: в северной части - снег, а в южных районах - дождь. Неприятным сюрпризом по утрам будет гололед.

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