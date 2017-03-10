В Тюмени появятся общественные туалеты для собак09 марта в 13:39
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За полутораметровым забором.
В Тюмени в нескольких дворах планируется установить общественные туалеты для животных - огороженные полутораметровым забором и засыпанные песком небольшие участки земли.
По мнению разработчиков, это должно решить проблему загрязнения дворов. Подобные туалеты для собак есть в Европе и нескольких российских городах. Если эксперимент окажется удачным, "уборные" для животных появятся повсеместно, передает "Уралинформбюро".
Первый туалет для собак "откроют" во дворе на улице Свердлова, сообщает телеканал "Тюменское время".
Стоит отметить, что в Тюмени обустроено 75 специализированных площадок для выгула питомцев. Расширить этот список мешает нехватка земельных участков.
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