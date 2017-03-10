Но далеко не всем.

Пенсии в России могут заменить возрастным пособием по бедности и инвалидности. Оно будет выплачиваться людям без сбережений и финансовой поддержки семьи. Такая возможность сейчас рассматривается российскими властями, сообщил в интервью газете "Известия" ректор РАНХиГС Владимир Мау, участвующий в разработке комплексного плана экономического развития страны на 2017-2025 годы.

По его словам, к такой модели выплат Россия, вероятнее всего, придет через 20 лет. Помощь приобретет адресный характер. "Вообще чем богаче общество, тем меньше люди будут полагаться на государственную пенсию, они будут строить свои личные пенсионные траектории", - отметил Владимир Мау.

По данным издания, кабмин уже принял решение о повышении пенсионного возраста. Его обнародование ожидается после выборов 2018 года. Ранее шла речь о том, чтобы отпускать и женщин, и мужчин на заслуженный отдых в 63 года либо, в зависимости от пола, в 63 и 65 лет.

Сейчас средняя пенсия в России составляет 13 620 рублей, передает "Уралинформбюро".