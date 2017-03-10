Он будет хлеще прошлогоднего.

Начало паводка в Екатеринбурге ожидается 10 апреля. По прогнозам специалистов, в этом году он на 37% превысит среднемноголетнюю величину и на 2% уровень 2016 года, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе МУП "Водоканал".

Специалисты предприятия активно готовятся к половодью. В числе прочего нужно прочистить ливнеприемники, системы дренажей, ливневую канализацию и водоочистные канавы.

Следует отметить, что прошлогодний паводок оказался сильнейшим за последние 40 лет. Так, вышедшая из берегов Патрушиха залила Городскую улицу, которую пришлось закрыть на месяц. Оказались под водой и сады.

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