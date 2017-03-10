Подключились следователи.

В столице Урала актрисе малого драматического театра "Театрон" несколько месяцев задерживали зарплату. Общий долг составил около 160 тысяч рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

В театре большой проблемы не видят. "С одной из артисток произошел некий конфликт,- подтвердил заместитель директора театра Сергей Жариков. - Сумма, о которой идет речь, незначительна. Сейчас идут переговоры с женщиной, ситуация должна разрешиться в скором времени".