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Неандертальцы лечились аспирином и пенициллином09 марта в 16:09

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И целовались с людьми.

Международная группа ученых исследовала зубной налет неандертальцев, живших в двух регионах Европы 42-50 тысяч лет назад. Итоговая работа опубликована в журнале Nature, передает "Уралинформбюро".

В ходе анализа содержащейся в окаменевшем зубном налете ДНК выяснилось, что молодой неандерталец лечился от абсцесса десны и желудочно-кишечных паразитов с помощью аналогов аспирина и пенициллина. Он жевал кору тополя, содержащую салициловую кислоту (активный компонент аспирина), и ел плесень - антибактериальные свойства гриба пеницилла были открыты лишь в ХХ веке.

Удалось установить, что жившие на территории современной Бельгии неандертальцы в основном питались мясом шерстистых носорогов, баранов и грибами. Их соседи из испанской Астурии были вегетарианцами - их рацион включал мох, кору деревьев и кедровые орехи.

"Изюминкой" исследования стала новая подробность из жизни неандертальцев: их взаимоотношения с первыми людьми были более дружественными и интимными, чем считалось до этого. В микрофлоре присутствовала "людская" бактерия, скорее всего, полученная неандертальцами от них более 100 тысяч лет назад при поцелуях или совместной трапезе.

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