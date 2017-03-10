Прокуратура уже нашла нарушения.

Родители учащихся екатеринбургской гимназии №155 жалуются на поборы. О неподъемных взносах они сообщили в Антикоррупционный комитет по Свердловской области.

Со слов заявителей, осенью 2016 года при поступлении их детей в 5 классы гимназии с семей запросили пожертвования на сумму от 10 до 30 тысяч рублей. Родители утверждают, что на эти деньги закупалось оборудование, не используемое в учебном процессе, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Антикоррупционного комитета.

Сами договоры пожертвований составлены с нарушением закона, поскольку содержат обязательную сумму.

Кроме того, в положении о Совете родителей прописано, что они обязаны участвовать в подготовке учреждения к новому учебному году, контролировать организацию горячего питания и медобслуживания, создавать безопасность образовательного процесса, что противоречит действующему законодательству.

Прокуратура уже вынесла представления в адрес директора гимназии об устранении нарушений и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

Доследственную проверку по обращению сейчас проводит полиция.