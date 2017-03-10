В шести регионах тревожные показатели.

В России 8% учащихся от 11 до 18 лет склонны к употреблению наркотиков. Таковы результаты социально-психологического тестирования, проведенного Министерством образования науки РФ, в котором приняли участие 3,4 миллиона человек.

Наиболее тревожные показатели зафиксированы в шести регионах: Татарстане (18,5%), Туве (18,1%), Ульяновской области (17,2%), Магаданской области (16,3%), Москве (11,8%) и Ненецком автономном округе (10,8%), пишет газета "Ведомости".

В конце 2013 года в России вступил в силу закон, обязывающий образовательные организации проводить тестирование подростков на наркотики. Однако исследование требует согласия самих учащихся.

Стоит отметить, что по итогам 2016 года в Свердловской области было выявлено 700 человек, совершавших преступления в наркотическом опьянении. 20 из них были несовершеннолетними, сообщил "Уралинформбюро" руководитель свердловского ГУ МВД Валерий Горелых.

Полиция призывает свердловчан присоединиться к общероссийской акции "Сообщи, где торгуют смертью". Сообщить о наркопритонах и "продавцах смерти" можно по круглосуточному "телефону доверия" главка (343) 358-71-61, в дежурную часть территориального отдела полиции или по линии "02".