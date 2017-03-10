Предупреждают синоптики.

На ближайшие четыре дня Свердловская область погрузится в смог. С 20.00 9 марта в регионе сложатся метеоусловия. неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосфере, сообщили "Уралинформбюро" в УГМС.

Предполагается, что к 20.00 13 марта погода изменится, и тогда свердловчане смогут вздохнуть полной грудью.