Суд лишил жену Караченцова прав за вождение подшофе09 марта в 17:44
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Их Toyota перевернулась.
Людмила Поргина, супруга актера Николая Караченцова, признана виновной в управлении автомобилем в нетрезвом виде. Суд оштрафовал ее на 30 тысяч рублей и лишил водительских прав на 1,5 года, пишут федеральные СМИ.
Поводом стала авария, произошедшая 27 февраля 2017 года. Автомобиль Toyota Highlander, где ехал Караченцов с супругой, столкнулся с "Газелью" и опрокинулся. Врачи диагностировали у актера ушибы и 3 марта выписали из больницы, передает "Уралинформбюро".
Стоит напомнить, что в ночь на 28 февраля 2005 года Николай Караченцов попал в ДТП, после которого почти месяц пролежал в коме. Он так и не смог полностью восстановить здоровье.
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