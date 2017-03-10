Их Toyota перевернулась.

Людмила Поргина, супруга актера Николая Караченцова, признана виновной в управлении автомобилем в нетрезвом виде. Суд оштрафовал ее на 30 тысяч рублей и лишил водительских прав на 1,5 года, пишут федеральные СМИ.

Поводом стала авария, произошедшая 27 февраля 2017 года. Автомобиль Toyota Highlander, где ехал Караченцов с супругой, столкнулся с "Газелью" и опрокинулся. Врачи диагностировали у актера ушибы и 3 марта выписали из больницы, передает "Уралинформбюро".

Стоит напомнить, что в ночь на 28 февраля 2005 года Николай Караченцов попал в ДТП, после которого почти месяц пролежал в коме. Он так и не смог полностью восстановить здоровье.