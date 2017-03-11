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Южный Урал упал на дно экологического рейтинга10 марта в 14:21

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По итогам зимы.

Челябинская область оказалась самым грязным регионом России по итогам прошедшей зимы. Она заняла последнее 85-е место в рейтинге, составленном общероссийской общественной организацией "Зеленый патруль".

Свердловская область - на предпоследней позиции. Среди экологических аутсайдеров также Курганская область (79 место). Югра оказалась на 69 строчке рейтинга, Ямал – на 28.

Среди регионов УрФО отличилась Тюменской области, попавшая в десятку самых благополучных субъектов РФ.

В числе лучших также Тамбовская область и Алтай. В числе худших - Тверская, Иркутская области, Еврейская автономная область и Бурятия, передает "Уралинформбюро".

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