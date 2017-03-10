Защитив их от пациентов.

Законодательное собрание Свердловской области представит предложения по доработке законопроекта о защите бригад скорой помощи, рассматриваемому в Госдуме.

Обсуждаемый в Москве документ предусматривает уголовную ответственность за нападки на врачей. Однако в свердловском минздраве считают, что озвученные предложение не в полной мере решают имеющиеся проблемы. Так, водитель скорой не является членом бригады и не попадает под защиту нового закона. Также необходимо пересмотреть условия компенсации за повреждение машин неотложки. Председатель ЗакСо Людмила Бабушкина поручила подготовить предложения по дополнению законопроекта, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе парламента.

Случаи нападений на сотрудников скорой участились по всей России, в том числе на Урале. Так, в Челябинске в середине февраля мужчина бросился на врачей с ножом.

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