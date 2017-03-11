По версии "Уралинформбюро".

1. Опасный дом

В Екатеринбурге жильцы дома №37 по улице Байкальской боятся, что панельная пятиэтажка в любой момент сложится как карточный домик. Сыпаться здание начало еще с десяток лет назад, все это время его регулярно латали. Утром 10 марта 2017 года обвалилась значительная часть одной из панелей на первом этаже. По словам жителей дома, виной всему постоянная сырость.

2. Лучше всех моя мама

Трогательное поздравление для мам к 8 Марта сняли в компании "СКБ-Контур". Секрет проникновенного видео прост - каждый герой ролика читал стихотворение именно свое маме, стоявшей за кадром.

3. Картофель по-марсиански

Ученым Международного центра картофеля в Лиме удалось вырастить "второй хлеб" в условиях, приближенных к марсианским. Зарытый в соленую почву из перуанской пустыни клубень чувствовал себя в спецконтейнере "как дома" и дал крепкие ростки.

4. 200 над землей

Екатеринбургский экстремал Максим Кагин прошел по стропе, натянутой на высоте 200 метров, в Галиче. Объектом для покорения стала одна из самых высоких в России заброшенных антенн, от основания до вершины которой 350 метров. Из-за сильного ветра и мороза 20-метровую стропу натянули намного ниже макушки конструкции. Основной опасностью было падение сосулек с вышки.

5. Лохматый помощник

Одна из жительниц Алматы была крайне удивлена, увидев на своей кухне мохнатого помощника. Енот залез через открытое окно и направился к раковине с тарелками в поисках пропитания и заодно "перемыл" всю посуду.