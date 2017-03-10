Якоб дал объектам имена.

Пять улиц и один бульвар, расположенные в строящемся в Екатеринбурге микрорайоне Солнечный, обрели официальные наименования. Соответствующее постановление подписал глава горадминистрации Александр Якоб.

Согласно документу на карте уральской столицы появились улицы Любви, Веры, Надежды, Чемпионов и Нескучная, а также Золотистый бульвар, передает "Уралинформбюро".

Возведение микрорайона Солнечный в южной части Екатеринбурга началось в 2013 году. Окончание строительства запланировано на 2029 год.