Вместе с ирландцами.

Русская православная церковь будет отмечать День святого Патрика. Он известен как небесный покровитель Ирландии. Решение о включении святого Патрика в список почитаемых церковью святых был принят в четверг 9 марта на собрании Священного синода, передает "Уралинформбюро".

День святого Патрика отмечается ежегодно в западных странах 17 марта. Он является государственным праздником в Ирландии, Северной Ирландии, на острове Монтсеррат, а также в канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор. В России святого будут чествовать 30 марта (это 17 марта по старому стилю).

Следует отметить, что в России праздник отмечался и до этого. В городах проходили торжественные процессии, а по вечерам на зданиях зажигалась зеленая подсветка - в цвет клевера (трилистника).