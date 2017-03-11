×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


И на Марсе будет картофель расти10 марта в 10:59

  • Текст

Доказали ученые.

Сотрудники Международного центра картофеля в Лиме выяснили, что "второй хлеб" можно выращивать в условиях, приближенных к марсианским.

Опыт проводили внутри небольшого модульного спутника CubeSat. Клубень поместили в закрытый контейнер, внутри которого были сымитированы температура, давление, а также содержание кислорода и углекислого газа в атмосфере Красной планеты. Светодиоды заменяли Солнце. В качестве аналога марсианского грунта была взята почва с высокой соленостью из перуанской пустыни Пампас де ла Хойя. Результаты эксперимента поразили исследователей - картофель дал ростки.

В дальнейшем ученые намерены отобрать лучшие для выращивания на Марсе сорта картофеля, передает "Уралинформбюро".

По словам автора книги "Марсианин" Энди Вейра, он не спроста заставил своего героя выращивать на Красной планете именно картофель. Эта культура имеет высокую урожайность на малой площади, а также является очень калорийной.

У открытия ученых есть еще один неоспоримый плюс: пытаясь вырастить "марсианский" картофель, они выведут сорта, которые будут выживать в пустыне.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Ещё в сюжете «Тайны мироздания»

Главные новости

Аналитика

Шкурный вопрос к чиновникам

Шкурный вопрос к чиновникам

На кого собак свесили?

Идущие на смерть с проклятием врача

Идущие на смерть с проклятием врача

Красноуфимской ЦРБ.

Нет такого закона: депутата работать заставлять

Нет такого закона: депутата работать заставлять

В Свердловской области.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×