Доказали ученые.

Сотрудники Международного центра картофеля в Лиме выяснили, что "второй хлеб" можно выращивать в условиях, приближенных к марсианским.

Опыт проводили внутри небольшого модульного спутника CubeSat. Клубень поместили в закрытый контейнер, внутри которого были сымитированы температура, давление, а также содержание кислорода и углекислого газа в атмосфере Красной планеты. Светодиоды заменяли Солнце. В качестве аналога марсианского грунта была взята почва с высокой соленостью из перуанской пустыни Пампас де ла Хойя. Результаты эксперимента поразили исследователей - картофель дал ростки.

В дальнейшем ученые намерены отобрать лучшие для выращивания на Марсе сорта картофеля, передает "Уралинформбюро".

По словам автора книги "Марсианин" Энди Вейра, он не спроста заставил своего героя выращивать на Красной планете именно картофель. Эта культура имеет высокую урожайность на малой площади, а также является очень калорийной.

У открытия ученых есть еще один неоспоримый плюс: пытаясь вырастить "марсианский" картофель, они выведут сорта, которые будут выживать в пустыне.