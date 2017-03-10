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Российский паспорт выдадут "по корням"Сегодня в 10:07

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В упрощенном порядке.

Депутаты Госдумы упростят процедуру получения российского гражданства. В частности, привилегии получат те, кто родился в России или имеет предков, появившихся на свет в РФ. Для получения российского гражданства им не нужно будет предоставлять заявление об отказе от гражданства другой страны.

По данным "Известий", соответствующий законопроект 10 марта 2017 года рассмотрит комитет Госдумы по делам национальностей.

Как отмечают авторы инициативы, документ разработан в рамках исполнения поручения президента от 12 декабря 2012 года. Тогда глава распорядился разработать ускоренный порядок предоставления российского гражданства носителям русского языка и русской культуры, передает "Уралинформбюро".

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