После Краснодарского края и Дагестана.

Свердловская область попала в тройку российских регионов с наибольшим количеством безработных. Таковых здесь насчитывается 137 000 человек. Соответствующие данные содержатся в отчете Росстата о социально-экономическом положении субъектов РФ в 2016 году.

Больше всего незанятых в Краснодарском крае (159 000 человек) и Дагестане (146 000). Меньше всего - в Чукотском и Ненецком автономных округах, в Магадане (от 1 000 до 4 000 человек), передает "Уралинформбюро".

Всего в России насчитывается 4,2 миллиона безработных. За год их число сократилось на 0,5%. При этом службы занятости предлагают 1,1 миллиона вакансий, пишет "Российская газета".