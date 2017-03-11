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Марк Цукерберг станет отцом во второй раз10 марта в 11:24

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В семье вновь ждут девочку.

Основатель Facebook Марк Цукерберг и его жена Присцилла Чанг ждут второго ребенка. Об этом предприниматель сообщил на своей странице в социальной сети.

Как написал Цукерберг, в их семье появится вторая дочка. Стоит отметить, что после тяжелой первой беременности супруги не были уверены, что смогут вновь стать родителями.

Первая дочь Максима у миллиардера и его жены родилась 2 декабря 2015 года, передает "Уралинформбюро".

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