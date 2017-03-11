×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Китайский батискаф опустится на рекордную глубину10 марта в 12:10

  • Текст

11 тысяч метров.

К 2021 году китайские конструкторы создадут батискаф, который сможет погружаться практически на любую глубину. Первое испытание пройдет на рекордной отметке в 11 тысяч метров, пишет агентство "Синьхуа" со ссылкой на директора Государственного центра исследований пилотируемых глубоководных аппаратов КНР Янь Кая.

Таким образом, будет побит рекорд 2012 года, поставленный в Марианской впадине. Тогда батискаф "Цзяолун" с человеком на борту опустился на глубину более 7 тысяч метров, передает "Уралинформбюро".

На следующем этапе специалисты займутся созданием глубоководных органических лабораторий. В них планируется проводить эксперименты в области генетики, биологии и медицины, а также осваивать залежи полезных ископаемых - редких металлов, нефти и газа.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Шкурный вопрос к чиновникам

Шкурный вопрос к чиновникам

На кого собак свесили?

Идущие на смерть с проклятием врача

Идущие на смерть с проклятием врача

Красноуфимской ЦРБ.

Нет такого закона: депутата работать заставлять

Нет такого закона: депутата работать заставлять

В Свердловской области.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×