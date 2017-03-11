11 тысяч метров.

К 2021 году китайские конструкторы создадут батискаф, который сможет погружаться практически на любую глубину. Первое испытание пройдет на рекордной отметке в 11 тысяч метров, пишет агентство "Синьхуа" со ссылкой на директора Государственного центра исследований пилотируемых глубоководных аппаратов КНР Янь Кая.

Таким образом, будет побит рекорд 2012 года, поставленный в Марианской впадине. Тогда батискаф "Цзяолун" с человеком на борту опустился на глубину более 7 тысяч метров, передает "Уралинформбюро".

На следующем этапе специалисты займутся созданием глубоководных органических лабораторий. В них планируется проводить эксперименты в области генетики, биологии и медицины, а также осваивать залежи полезных ископаемых - редких металлов, нефти и газа.