Но Россию в покое не оставят.

"Группы смерти", захватившие десятки тысяч российских подростков, перебираются в Европу. По данным "Известий", суицидальные сообщества набирают популярность в Болгарии, Венгрии, Румынии и Польше.

Хэштеги игры в синего кита переведены на национальные языки этих стран. Местные общественные организации уже бьют тревогу.

"Группы смерти" масштабно развернулись в социальных сетях в 2016 году. Сообщества пропагандируют добровольный уход из жизни и предлагают сыграть в игру, итогом которой должен стать суицид, передает "Уралинформбюро". Войну подстрекателям объявили общественные организации и депутаты. В частности, в Сети появились разоблачающие группы, а Госдума в ближайшее время планирует ввести новую статью в Уголовный кодекс.

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