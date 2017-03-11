Такими же "глазами" оснастят дроны.

Лучшее зрение в животном мире оказалось у мух-ктырей. Такое открытие сделали ученые из Кембриджского университета, результаты исследования опубликованы в журнале Current Biology.

Ктыри видят жертву с расстояния в 50 сантиметров и через доли секунд готовы поймать ее. Это сопоставимо со способностью человека рассмотреть предмет в несколько миллиметров на 300-метровом расстоянии, передает "Уралинформбюро".

Результаты исследований ученые намерены использовать для разработки дронов. Сейчас этим приборам не хватает мощности на качественную обработку изображений. В будущем дрон, имитирующий муху-ктыря, мог бы преследовать нелегальные беспилотники.