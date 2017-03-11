Он "забыл" про 190 тысяч рублей.

Главный государственный таможенный инспектор Кольцово лишился должности из-за "забывчивости". В справке о доходах, расходах и имуществе за 2015 год Сергей Балабашкин не указал сумму в 190 тысяч рублей.

Нарушение выявила Уральская транспортная прокуратура. Чтобы обязать Кольцовскую таможню уволить Балабашкина, надзорное ведомство обратилось в Октябрьский районный суд Екатеринбурга. Однако там в удовлетворении иска отказали. На сторону прокуратуры встал Свердловский областной суд, куда была подана апелляционная жалоба, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.