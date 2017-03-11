Спасшего ребенка при пожаре.

10 марта 2017 года в АО "Екатеринбурггаз" состоялась торжественная церемония награждения слесаря-спасателя Центральной аварийно-диспетчерской службы Андрея Яркова. Он спас 6-летнего ребенка при пожаре, произошедшем 28 февраля в доме по улице Куйбышева, 181.

Возгорание из-за неосторожного обращения с огнем случилось в квартире на 2 этаже. Ситуация осложнялась тем, что подъехать к дому ни газовики, ни пожарные не могли – проезд был загорожен. Сотрудникам "Екатеринбурггаза" удалось установить заглушку в кран на разводке. Выбежав из подъезда, они увидели, что в окно на третьем этаже стучит ребенок и просит о помощи. Андрей Ярков бросился его спасать.

По распоряжению гендиректора АО "Екатеринбурггаз" Валерия Боровикова Андрей Ярков поощрен денежной премией. Также ему вручена благодарность за мужество, проявленное при спасении ребенка, профессионализм при исполнении служебного долга и оперативность при решении неординарных задач.

"Большое вам спасибо за неравнодушие, самоотверженность и преданность делу. Желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, дальнейших успехов. Пусть удача и вдохновение сопутствуют всем вашим начинаниям. Уверенно двигайтесь вперед и привносите лучшее в дело развития и процветания компании", - отметил В.Боровиков в благодарственном письме.

Работа спасателей ЦАДС "Екатеринбурггаза" нередко связана с риском. Свои навыки специалисты отрабатывают на учениях. Кроме того, ежегодно проходят экзамены – слесари, слесари-спасатели, водители-слесари сдают теорию и демонстрируют мастерство на практике. Экзамены-2017 состоятся в марте-апреле, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе