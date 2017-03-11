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Онлайн-курсы заменят лекции в вузах в 2018 году10 марта в 13:29

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Преподавателей могут сократить.

Министерство образования и науки России исследует эффективность онлайн-обучения. В 2018 году часть курсов в вузах страны могут перевести на новую форму, пишут "Известия".

"Международный и отечественный опыт показывает, что студенты заинтересованы в использовании онлайн-курсов. А эффективность обучения и с точки зрения получаемых результатов, и с точки зрения соотношения затрачиваемых ресурсов и количества обученных оказывается выше традиционных технологий", - заверяют в Минобразе.

Уральские вузы методику онлайн-обучения уже используют. УрФУ – один из инициаторов создания площадки "Открытое образование", где любой желающий может прослушать лекции от ведущих преподавателей восьми вузов- участников проекта. Такой курс студент может даже "перевести" в зачет в своем учебном заведении, пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе УрФУ.

Однако в педагогических кругах онлайн-курсы вызывают беспокойство. Новая форма занятий может привести к существенному сокращению персонала.

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