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По стопам Москвы: екатеринбургский Уралмаш простится с хрущевками10 марта в 12:31

Под снос пойдут 50 домов.

Власти Екатеринбурга планируют расселить и снести 50 хрущевок на Уралмаше. На их месте будет построено новое высотное жилье, сообщил вице-мэр уральской столицы Андрей Корюков в эфире телеканала ЕТВ.

По его словам, пятиэтажки изжили свой 50-летний гарантийный срок. Теперь им требуется капитальный ремонт. Альтернатива – снос.

В администрации рассчитывают, что участками на Уралмаше заинтересуются частные инвесторы, которые и оплатят расселение. С предложением к бизнесу чиновники выступят на выставке "ИННОПРОМ-2017".

Ранее о тотальном сносе пятиэтажек объявили власти Москвы. Мэр столицы Сергей Собянин намерен избавиться от 25 миллионов квадратных метров устаревшего жилья. Переселение коснется 1,6 миллиона человек, передает "Уралинформбюро".

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1 комментариев из 1 | смотреть все
Жасмин 10 марта в 15:50

А где можно будет узнать, какие именно дома пойдут под снос?

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