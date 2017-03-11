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Россиянам придется сколачивать капитал к старости10 марта в 13:41

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Добровольно-принудительно.

В России предлагается ввести подвижную ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для стимулирования населения к самостоятельным пенсионным накоплениям. Это возможно в рамках замены государственной накопительной пенсии системой индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Такой вариант рассматривается сейчас в Минэкономразвития РФ, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источники.

Взносы ИПК будут добровольными, однако тем, кто не захочет платить, придется раскошелиться на налоги. Так, для них ставка НДФЛ составит 15%. В полтора раз меньше она будет для тех, кто решится отдавать десятую часть зарплаты в пенсионную кубышку. Нынешняя ставка 13% сохранится для тех, кто будет откладывать на пенсию 4%. Расчеты предварительные, передает "Уралинформбюро".

Параллельно рассматривается вариант замены пенсий пособием по бедности и инвалидности. На него смогут рассчитывать люди без финансовой поддержки семей.

Ранее по теме:
Россиянам вместо пенсии сулят пособие по бедности

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