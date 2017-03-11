Малыш перестал прятаться от людей.

В Екатеринбургском зоопарке теперь можно увидеть детеныша кенгуру Беннета – малыш начал выбираться из материнской сумки. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе зверинца.

Беременность у кенгуру Беннета проходит совершенно незаметно. Малыш рождается размером с фалангу пальца и несколько месяцев прячется у мамы в сумке. Поэтому сказать точно, когда детеныш появился на свет, нельзя. В декабре сотрудники зоопарка заметили характерное шевеление в сумке у кенгуру, а в феврале впервые увидели, как детеныш вытащил лапку и начал выглядывать.

В столицу Урала пара кенгуру Беннета приехала в 2009 году. Сумчатых назвали Бонни и Клайд. Каждый год у них появляется потомство. Один из малышей по имени Вольт поселился в отделе прирученных животных и участвует в занятиях по анималотерапии. Пол новорожденного кенгуренка и его дальнейшая судьба будут известны, когда он подрастет.