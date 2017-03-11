Врачи прогнозов не дают.

Врачи челябинской городской больницы №8 ввели в состояние искусственной комы горожанку, пострадавшую в серьезном ДТП.

6 марта 2017 года женщина ехала на Skoda по автодороге "Меридиан", пробила ограждение и слетела с моста. Машина перевернулась в воздухе и рухнула на трамвайные пути.

У пострадавшей множественные переломы. Ей сделали операцию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе горздрава. Женщина в стабильно тяжелом состоянии, врачи пока не дают прогнозов.

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