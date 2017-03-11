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Турецкие овощи вернутся на российские прилавки10 марта в 15:44

  • Текст

Медведев разрешил.

Российское правительство сняло запрет на поставки гвоздики и ряда овощей из Турции. Речь идет о репчатом луке, луке-шалоте, брокколи, цветной капусте. Соответствующее постановление размещено на сайте кабмина.

Стоит отметить, что ввоз турецких товаров был запрещен в конце 2015 года. Ограничения коснулись 17 пунктов, в том числе помидоров, огурцов, апельсинов, мандаринов, яблок, винограда и другой продукции. В октябре прошлого года кабмин снял запрет на ввоз из Турции цитрусовых и косточковых культур, передает "Уралинформбюро".

Отношения Москвы и Анкары обострились после 24 ноября 2015 года, когда турки сбили российский бомбардировщик Су-24.

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