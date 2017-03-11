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Ради ЧМ Екатеринбургу вернут 50 миллионов субсидий10 марта в 16:40

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На реконструкцию объектов.

Екатеринбургу вернут 50,93 миллиона рублей региональных субсидий на реконструкцию спортивных объектов к чемпионату мира по футболу. Соответствующий приказ подписал министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков, передает "Уралинформбюро".

Муниципалитет не успел израсходовать в 2016 году средства на реконструкцию спортивно-оздоровительного комплекса "Калининец" (25,55 миллиона рублей), тренировочных площадок спортивного комбината "Урал" (17,77 миллиона рублей) и ЕМУП "Парк-стадион Химмаш" (7,61 миллиона рублей).

Деньги пришлось вернуть в областную казну в начале 2017 года. Однако от планов по реконструкции администрация города не отказалась, поэтому субсидии будут возвращены.

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