На ВИЗ-бульваре.

Днем 10 марта 2017 года пассажиры екатеринбургских трамваев вынуждены были продолжить свой путь пешком. На ВИЗ-бульваре внедорожник с прицепом перегородил проезд электротранспорту. Фото автомобиля появилось в соцсетях, передает "Уралинформбюро".

Все фото: Антонина Колесникова, "ВКонтакте"

За считанные минуты на путях скопились как минимум шесть составов.

Пользователи соцсетей сошлись во мнении, что всему виной гололед на парковке возле мебельного торгового центра и неподтянутый ручник. Машина просто скатилась под уклон под собственной тяжестью.

Скорее всего, теперь незадачливому водителю придется возместить ЕТТУ ущерб за простой электротранспорта, считают интернет-жители.