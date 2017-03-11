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В Екатеринбурге внедорожник на час остановил трамваи10 марта в 15:07

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На ВИЗ-бульваре.

Днем 10 марта 2017 года пассажиры екатеринбургских трамваев вынуждены были продолжить свой путь пешком. На ВИЗ-бульваре внедорожник с прицепом перегородил проезд электротранспорту. Фото автомобиля появилось в соцсетях, передает "Уралинформбюро".

Все фото: Антонина Колесникова, "ВКонтакте"

За считанные минуты на путях скопились как минимум шесть составов.

Пользователи соцсетей сошлись во мнении, что всему виной гололед на парковке возле мебельного торгового центра и неподтянутый ручник. Машина просто скатилась под уклон под собственной тяжестью.

Скорее всего, теперь незадачливому водителю придется возместить ЕТТУ ущерб за простой электротранспорта, считают интернет-жители.

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