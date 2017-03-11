Подключилась прокуратура.

С 6 по 9 марта 2017 года в югорском поселке Ульт-Ягун за медпомощью обратились три десятка учащихся местной школы - это треть от их общего числа. У всех диагностировали ОРВИ.

В причинах массового заболевания в Сургутском районе разбирается прокуратура, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ведомства. К проверке привлечены специалисты в сфере эпидемиологии, здравоохранения и образования. В школе с 7 марта на неделю объявлен карантин.