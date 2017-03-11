Так астрономы окрестили один из спутников.

Ученые NASA выложили в Сеть фотографии космического "пельменя". Снимки Пана - одного из спутников Сатурна - были сделаны зондом "Кассини" 7 марта 2017 года с расстояния в 24 572 километра, передает "Уралинформбюро".



Все фото: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute

Из-за своей оригинальной формы (почти шарообразное ядро и более тонкий край) космическое тело напоминает пельмень. Подобным строением, считают исследователи, оно обязано породам из которых состоит. Возможно, среди них есть и радиоактивные элементы.

Стоит отметить, что "Кассини" отправился к Сатурну 19,5 лет назад и все еще продолжает свои исследования.