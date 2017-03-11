К тому же у него есть психическое заболевание.

Прокуратура Свердловской области потребовала от руководства Уральского государственного горного университета расторжения трудового договора с одним из профессоров. Проверка надзорного ведомства показала, что входящий в ученый совет вуза Владимир Макаров имеет непогашенную судимость, передает "Уралинформбюро".

По имеющимся сведениям, несколько лет назад Макаров, который возглавляет в УГГУ управление инноватики и развития, был приговорен к 4,5 годам условно по обвинению в мошенничестве.

В пресс-службе прокуратуры добавили, что у педагога имеется заболевание психического характера, которое препятствует его трудовой деятельности, касаемо общения с несовершеннолетними.

Представление с требованием об увольнении было направлено в университет в начале марта. На его исполнение у руководства вуза есть месяц.