Прокуратура ищет истину.

Екатеринбургская тепловая компания опровергает свою виновность в частичном обрушении стены пятиэтажки на Байкальской, 37. Как заявили ранее в УК ЖКХ Октябрьского района, дом посыпался из-за протечек на сетях ЕТК.

Теплоэнергетики же утверждают, что виной тому нарушение герметизации ввода трубопроводов теплотрассы в дом, допущенное управляющей компанией, о чем составлен соответствующий акт. "Обрушение находится в 3-6 метрах от ввода в дом теплотрассы, над ней обрушения нет", - заверили "Уралинформбюро" в пресс-службе ЕТК. Там добавили, что в тепловой камере, находящейся в 10 метрах от фасада здания, подтопления нет, как и водяных паров.

В компании указывают на еще одно грубое нарушение УК - вентиляционные окна в подвальном помещении заложены кирпичной кладкой, из-за чего образуется конденсат.

В УК ЖКХ Октябрьского района опровергают версию теплоэнергетиков: "Речь идет о старом акте 2015 года, который уже нельзя считать аргументом". Там утверждают, что с подвалом также все в порядке, и готовы предоставить доказательства.

Как утверждает управляющий УК Михаил Плешаков, обрушение наружного слоя здания происходит уже более двух лет: протечки на сетях ЕТК размывают фундамент, подвал и стену. "Мы неоднократно обращались к виновнику с требованием устранить неисправность, сообщали о проблеме в администрацию района и в ПАО "Т-Плюс". Последний раз ЕТК производила раскопки около дома в декабре прошлого года, однако до сих пор утечки не устранены", - отметил Плешаков.

Обрушение дома, построенного в 1975 году, жильцы заметили 10 марта. Толстый слой стены отвалился на первом этаже, по дому пошли трещины.

Районная прокуратура начала проверку по факту ненадлежащего содержания многоквартирника. Специалисты оценят устойчивость перекрытий и инженерные коммуникации, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе надзорного ведомства Свердловской области. На проверку отведен месяц.