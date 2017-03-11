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10 лет слёз - екатеринбуржцев замочили в пятиэтажке10 марта в 18:02

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Никто слезам не верит.

Екатеринбуржцы из пятиэтажки на Байкальской, 37, где сегодня обрушился фрагмент стены, пытаются "просушить" свой дом который год. Первое обрушение здесь произошло почти 10 лет назад, рассказали жильцы корреспонденту "Уралинформбюро".

Стена панельного дома 1975 года постройки "слезоточит" из-за нарушения герметизации трубопровода - теплоэнергетики и коммунальщики грешат друг на друга. В УК ЖКХ Октябрьского района заявляют, что причина обрушения – перманентные протечки на сетях Екатеринбургской теплоснабжающей компании. В ЕТК в свою очередь говорят, что течет в подвалах, где окна заложены кирпичной кладкой.

Жителям от этих препирательств не легче. "Они в год по три раза тут что-то копают. И в последний раз запенили, камнями затолкали. Так разве делается? Мы куда только не обращались. Комиссии были, проверяли, никакого толку. Дети боятся спать здесь. Думаем продать квартиру, жить боязно", - делится Федор, живущий на 4 этаже.

Обои в одной из комнат в его квартире дольше сезона не держатся. Проверяющие кивают на пластиковые окна. "Говорят, понаставили, у вас и сырость поэтому. А причем тут окна?! Идите, посмотрите, что творится со стеной!", - возмущается Федор. По его словам, зимой полы в этой комнате не просыхали: "Затирать не успевали. Плесень из-за этого. Дети болели всю зиму".

Последнее обрушение на Байкальской произошло летом 2016 года. Тогда стена осыпалась с 1 по 4 этаж. "Они ремонтировали стену осенью, когда шли дожди. Сделали тяп-ляп...", - жалуется другая жительница дома. Теперь не только торец, но и фасад подмочен, сетуют жильцы.

Сейчас на месте работает комиссия с участием специалистов администрации Кировского района и областного Госжилстройнадзора. К разбирательствам подключилась прокуратура.

Анастасия КОКАРЕВА, София МУХАМЕДЬЯНОВА

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