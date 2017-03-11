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ВИЧ разлетается по Зауралью10 марта в 18:49

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Заболеваемость выросла на 13%.

За 2016 год в Курганской области выявлено 954 новых случая заражения ВИЧ. Показатель заболеваемости составил 109,7 случая на 100 тысяч человек - это на 13,6% больше уровня 2015 года. Цифра превышает среднероссийский показатель на 1,8%, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора.

По данным Курганского СПИД-центра, в Зауралье зарегистрировано 8 000 ВИЧ-инфицированных - это 0,8% населения области.

Критическая ситуация по заболеваемости ВИЧ и в Свердловской области, только в столице Урала болен каждый 50-й житель.

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