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Пропавшую екатеринбургскую модель будут искать в Иордании 10 марта в 18:51

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Куда она улетела из Бахрейна.

Пропавшая екатеринбургская модель Мария Сазонова 3 марта 2017 года улетела из Бахрейна в Иорданию, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на посла РФ в Манаме Вагифа Гараева.

Ранее сообщалось, что 21-летняя студентка УрФУ улетела в Бахрейн на заработки. В начале марта родные и близкие потеряли с ней связь. Мать девушки подала заявление в полицию.

Стоит отметить, что знакомые с арабской культурой собеседники "Уралинформбюро" полагают, что девушка могла попасть в рабство к саудовцам. "Бахрейн - это вроде ночного клуба для Саудовской Аравии. Все едут туда тусить и снимать телок. А потом забирают оттуда девушек к себе в рабство", - поделился источник.

Ранее по теме:
Пропавшая в Бахрейне модель из Екатеринбурга могла попасть в рабство
В Бахрейне пропала студентка из Екатеринбурга

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