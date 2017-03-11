На всероссийском конкурсе.

10-классница из Снежинска Юлия Султанова представила на всероссийском конкурсе "Зеленые технологии глазами молодых" проект о предприятии Русской медной компании и стала победительницей в одной из номинаций, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе РМК.

Школьница презентовала жюри работу "Зеленые технологии сквозь призму экологического мониторинга" о заводе "Карабашмедь", который перешел под управление РМК в 2004 году. Юлия рассказала, как изменилось за 13 лет предприятие, построенное в 1910 году. В частности о том, как масштабная модернизация позволила минимизировать вредные выбросы и улучшить экологическую обстановку в городе.

Стоит отметить, что жители Карабаша могут лично убедиться, что градообразующее предприятие является современным и экологичным производством. На заводе проходят Дни открытых дверей, а также в онлайн-режиме работает система мониторинга качества атмосферного воздуха. "Большинство технологических процессов на предприятии "Карабашмедь" максимально автоматизированы и безопасны", - подчеркивают в пресс-службе РМК.

Директор управления экологии, охраны труда и промышленной безопасности Русской медной компании Наталия Гончар отметила важность молодежных конкурсов о промышленной экологии.

"Если мы стремимся к тому, чтобы российская промышленность развивалась, мы должны заниматься просветительской работой с молодежью. Воспитывать в них интерес и уважение к рабочим профессиям, объяснять, как устроены предприятия. Русская медная компания делает свой вклад в эту работу: организует технотуры на свои предприятия для школьников, проводит дни открытых дверей, сотрудничает с профильными вузами. И мы надеемся, что сегодняшняя молодежь в ближайшем будущем прославит отечественную промышленность", - считает Наталия Гончар.