В Иордании.

Екатеринбургская студентка-модель Мария Сазонова, пропавшая за границей, задержана в Иордании за эскорт-услуги. В ближайшее время ее отправят в Россию, сообщила ТАСС Дженнет Мимун, директор модельного агентства, где работает екатеринбурженка.

"Сейчас Маша находится в Иордании. Судя по информации от друзей, она арестована за эскорт-услуги. Мне сказали, в ближайшее время ее отправят в Россию. Исключать ее из агентства мы не планируем", - отметила Мимун.

Мать девушки заявила в екатеринбургскую полицию о пропаже дочери 8 марта. Со слов женщины, ее дочь уехала в Бахрейн и устроилась барменом, чтобы заработать на новый iPhone. Однако, как рассказали "Уралинформбюро" друзья девушки, Мария занималась эскортом. Такие услуги она ранее оказывала в Екатеринбурге, с той же целью ездила в Дубай.

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