На площадке Сбербанка.

Минэкономразвития РФ и Сбербанк создадут российский аналог Alibaba. Запуск отечественной площадки интернет-торговли намечен на май-июнь 2017 года, рассказал замглавы МЭР Олег Фомичев в интервью "Российской газете".

Предполагается, что у каждого продавца в онлайн-гипермаркете будет личный кабинет, через который он сможет размещать товары с описанием, сроками поставки, ценой. Вероятнее всего, сервис создадут на платформе Сбербанка.

Окончательное решение предстоит принять членам президиума Совета при президенте по приоритетным проектам в марте, передает "Уралинформбюро".