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Американцы вычислили предел мечтаний русских13 марта в 10:54

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Счастье "стоит" 1 500 долларов в месяц.

Жить в свое удовольствие россиянам позволит ежемесячный доход в 1 500 долларов в месяц. После многолетнего исследования американские ученые дали ответ на один из вечных вопросов – сколько денег нужно для счастья.

У жителей разных стран свой предел мечтаний. Так, американцам для безбедного житья требуется 6 000 долларов в месяц, передает "Уралинформбюро".

Примечательно, что большие заработки не повышают "уровень счастья": у богачей болит голова о сохранности капитала и его преумножении.

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