За нарушения.

В России могут замедлить доступ к сайтам иностранных и российских интернет-компаний, нарушающих закон. Соответствующие правки планируется внести в кабмин весной этого года, сейчас они на согласовании в администрации президента, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источники.

Поводом стало то, что иностранные интернет-компании игнорируют решения судов со ссылкой на регистрацию в другой стране. Идея, как с этим бороться, возникла во время обсуждения разбирательства ФАС с Google, которое тянется с начала 2015 года. Ведомство признало американскую компанию виновной в проведении антиконкурентных практик, оштрафовав на 438 миллионов рублей. Google пыталась обжаловать вердикт, но безуспешно. Однако штраф так и не уплачен, передает "Уралинформбюро".

Отказывались выполнять требования также Facebook и Twitter – по удалению противоправного контента. При этом блокирование соцсетей, как это было сделано с LinkedIn, чиновники считают нецелесообразным, особенно в предвыборный период.

При этом, как отмечают представители компаний-операторов, последствия принятия инициативы будут негативны – абоненты в замедлении доступа к таким сайтам, как Google, Youtube или Facebook будут винить провайдеров, а не сами интернет-компании.